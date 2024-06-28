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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:03
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

        İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

        Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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