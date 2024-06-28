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        Manyas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:16
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        Manyas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Manyas Merkez Camisi'nin kubbesinden leylek yavrusunun düştüğünü gören imam hatip Salman Temur, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, caminin kubbesine çıkarak, yavruyu düştüğü yerden kurtardı.

        Leylek yavrusunun Kuş Cenneti Milli Parkı yetkililerine teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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