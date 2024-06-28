Manyas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manyas Merkez Camisi'nin kubbesinden leylek yavrusunun düştüğünü gören imam hatip Salman Temur, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, caminin kubbesine çıkarak, yavruyu düştüğü yerden kurtardı.
Leylek yavrusunun Kuş Cenneti Milli Parkı yetkililerine teslim edileceği bildirildi.
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