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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:03
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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

        İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

        Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangına havadan ve karadan müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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