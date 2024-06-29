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        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:17
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        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi.

        Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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