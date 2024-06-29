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        GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:15
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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