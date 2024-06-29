GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.

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