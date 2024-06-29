GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.
Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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