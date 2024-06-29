Burhaniye'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Zekeriya Er (54) yönetimindeki 10 YN 551 plakalı otomobil ile Şevket Akdoğan'ın (46) kullandığı 34 KPF 458 plakalı kamyonet, Pelitköy Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters döndü.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Güven A. (11), Burak Erdem A. (14), Çiğdem A. (44) ve Sündüz Er (52) yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan 6 kişiyi Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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