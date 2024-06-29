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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:13
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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