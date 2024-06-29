Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün öğleden sonra kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahalede bulundu.
Müdürlüğe bağlı 90 kişiden oluşan ekipler, 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozerle çalışma yürüttü.
Alevleri kontrol altına alan ekipler, sabahın ilk saatlerinde başladıkları soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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