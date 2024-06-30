Bandırmaspor dış transferde 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
Sezon hazırlıklarına başlayan Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Atınç Nukan, Adama Diakhaby, Landry Nomel ve Faruk Can Genç'i transfer etti.
Sezon hazırlıklarına başlayan Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Atınç Nukan, Adama Diakhaby, Landry Nomel ve Faruk Can Genç'i transfer etti.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Göztepe'de forma giyen 30 yaşındaki Atınç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, stoper Atınç Nukan'ın 179 maçta 20 gole katkı sağladığı bildirildi.
Sağ kanat oyuncusu 27 yaşındaki Adama Diakhaby ile 2 yıllık, sol kanatta oynayan 26 yaşındaki Landry Nomel ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan açıklamada, son olarak Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki Faruk Can Genç'le de 2 yıllığına anlaşma sağlandığı ifade edildi.
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