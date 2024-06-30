Erdek'te denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Cankurtaran eğitimi alan Sedat Cantimur'un D.G'ye ilk müdahaleyi yaptığı bölgeye, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren D.G. (40), şamandıralarla çevrili olan güvenli bölgeyi aşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişinin çırpınmaya başladığını gören gençler, hızla ulaştıkları D.G'yi alıp kıyıya getirdi.

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