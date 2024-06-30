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        Erdek'te denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:57
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        Erdek'te denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren D.G. (40), şamandıralarla çevrili olan güvenli bölgeyi aşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişinin çırpınmaya başladığını gören gençler, hızla ulaştıkları D.G'yi alıp kıyıya getirdi.

        Cankurtaran eğitimi alan Sedat Cantimur'un D.G'ye ilk müdahaleyi yaptığı bölgeye, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.G, tedbir amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren D.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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