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        Balıkesir'de deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, plaj temizliği sırasında deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:01
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        Balıkesir'de deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, plaj temizliği sırasında deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Balıkesir Valiliğince, ilçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşen plaj temizliği esnasında, deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce konuyu yerinde incelemek üzere ekipler görevlendirilerek tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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