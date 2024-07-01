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        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 131 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:37
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        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 131 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran'dan bu yana göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, operasyonlarda 131 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise suç geliri olduğu tespit edilen 28 bin 995 lira ve 400 dolar ile düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 3 kamyonet ve 2 otomobil ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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