Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 131 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran'dan bu yana göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, operasyonlarda 131 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise suç geliri olduğu tespit edilen 28 bin 995 lira ve 400 dolar ile düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 3 kamyonet ve 2 otomobil ele geçirildi.