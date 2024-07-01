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        Balıkesir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:33
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        Balıkesir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        B.Y. (41) idaresindeki 16 BBR 768 plakalı hafif ticari araç, Esenköy Mahallesi mevkisinde A.O.Ç'nin (37) kullandığı 45 YB 5637 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü A.O.Ç. ile aynı araçta bulunan K.Ç. (36), A.Ç. (13), B.Ç. (8) ve H.Ç. (10) yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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