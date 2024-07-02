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        Erdek'te Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi

        İlki düzenlenen Erdek Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:49
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        Erdek'te Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi
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        İlki düzenlenen Erdek Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi.

        30 Haziran-1 Temmuz'da bu yıl ilk kez düzenlenen festivale Hindistan, Moldova, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'den gelen ekiplerin katıldı.

        Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

        Festivalde konuşma yapan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, festivale katılan tüm ekiplere teşekkür ederek başarılar diledikten sonra bu tarz festivallerin devam ederek Erdek'i Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

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