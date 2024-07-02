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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:52
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere dönük operasyonlar yaptı.

        Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda 308 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram kubar esrar, 15 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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