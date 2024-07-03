GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 itfaiye aracı, 14 su ikmal aracı, 4 TOMA, 6 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 220 personelle müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.