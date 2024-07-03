GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 itfaiye aracı, 14 su ikmal aracı, 4 TOMA, 6 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 220 personelle müdahalenin sürdüğünü kaydetti.
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