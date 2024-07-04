Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AFAD Manyas'ta eğitim verdi

        Balıkesir İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki gün teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD Manyas'ta eğitim verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki gün teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

        Müftülük toplantı salonunda Manyas Kaymakamı Emre Yeşil'in katılımlarıyla gerçekleşen eğitim toplantılarından doğal afet anında ilk yapılacak işlemler ve korunma yöntemleri ve çadır kurulması gösterildi.

        AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, 2013 yılında "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında , afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları olması gerektiğini, 2021 yılında afet farkındalık yılı ilan edildiğini söyledi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi

        Benzer Haberler

        Erdek'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
        Erdek'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
        Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor