AFAD Manyas'ta eğitim verdi

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, 2013 yılında "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında , afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları olması gerektiğini, 2021 yılında afet farkındalık yılı ilan edildiğini söyledi.

Müftülük toplantı salonunda Manyas Kaymakamı Emre Yeşil'in katılımlarıyla gerçekleşen eğitim toplantılarından doğal afet anında ilk yapılacak işlemler ve korunma yöntemleri ve çadır kurulması gösterildi.

Balıkesir İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki gün teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

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