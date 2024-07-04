Erdek'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlçe girişinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erdek girişinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralandı.

Motosiklet sürücüsü Furkan U. kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanırken arkasındaki yolcu Samet C. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeleri ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.