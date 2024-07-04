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        Balıkesir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:16
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

        Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkarak ormanlık alana sirayet eden yangına, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, 1 greyder ve diğer kurumlarda gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

        Ekipler, daha fazla yayılması önlenen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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