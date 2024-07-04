Balıkesir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.
Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkarak ormanlık alana sirayet eden yangına, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, 1 greyder ve diğer kurumlarda gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.
Ekipler, daha fazla yayılması önlenen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.
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