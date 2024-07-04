GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide dün çıkan ve ormanlık alana sirayet eden yangına 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, greyder ve diğer kurumlardan gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

Bugün sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.

Ekipler, hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.