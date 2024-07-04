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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:06
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide dün çıkan ve ormanlık alana sirayet eden yangına 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, greyder ve diğer kurumlardan gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

        Bugün sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.

        Ekipler, hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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