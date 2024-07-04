Bandırma'da "Huzur" operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 'Huzur' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güvenin tesis edilmesi amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

240 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, iş yerleri ve araçlar denetlenirken 3 bin 31 kişinin de kimlik sorgusu yapıldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aramaları ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi gözaltına alındı.