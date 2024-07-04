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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:03
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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.

        A.K. yönetimindeki 35 CSN 10 plakalı kamyonet, İzmir-Çanakkale kara yolunun Cemil Temel Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Tepe’ye (84) çarptı.

        Çağrılan sağlık ve jandarma görevlilerince yapılan kontrolde Tepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tepe'nin cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kamyonet sürücüsü A.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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