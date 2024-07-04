Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.
A.K. yönetimindeki 35 CSN 10 plakalı kamyonet, İzmir-Çanakkale kara yolunun Cemil Temel Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Tepe’ye (84) çarptı.
Çağrılan sağlık ve jandarma görevlilerince yapılan kontrolde Tepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tepe'nin cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kamyonet sürücüsü A.K'yi gözaltına aldı.
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