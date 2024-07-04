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        Balıkesir'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

        Balıkesir'de halı sahada krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş (49) için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:36
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        Balıkesir'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
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        Balıkesir’de halı sahada krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş (49) için tören düzenlendi.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Orkun Kızıltaş arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi.

        Çağrılan ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kızıltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve iki çocuk babası polis memuru Kızıltaş’ın cenazesi bugün ilk olarak çalıştığı İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirilerek meslektaşlarından helallik alındı.

        Türk bayrağına sarılı merhum Kızıltaş’ın cenazesi daha sonra tarihi Zağnos Paşa Cammi’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze namazına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, çok sayıda meslektaşı ve Kızıltaş ailesinin yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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