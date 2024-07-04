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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:42
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonunda Edremit, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin kullandığı 5 ev ile 3 araca operasyon gerçekleştirdi.

        Yapılan aramalarda ise 42 gram metamfetamin, 26 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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