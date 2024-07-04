Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonunda Edremit, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin kullandığı 5 ev ile 3 araca operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda ise 42 gram metamfetamin, 26 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.