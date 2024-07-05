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        Balıkesir'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 01:45 Güncelleme: 05.07.2024 - 01:45
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        Balıkesir'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.

        Salihkent Mahallesi Galipo mevkisindeki bir çiftliğin samanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale etti.

        Yangın, çiftliğin yanındaki zeytinliğe sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

        Hayvanların tahliye edildiği çiftlikte hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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