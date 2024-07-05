Balıkesir'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale etti.

Salihkent Mahallesi Galipo mevkisindeki bir çiftliğin samanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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