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        Balıkesir'de deniz çayırlarını iş makinesiyle söken operatöre 774 bin lira ceza uygulandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 7 ev sahibi tarafından plajın kıyı kesiminde temizlik yaptırmak için kiralanan iş makinesinin operatörüne, koruma altındaki deniz çayırlarını sökmesi nedeniyle 774 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:24
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        Balıkesir'de deniz çayırlarını iş makinesiyle söken operatöre 774 bin lira ceza uygulandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 7 ev sahibi tarafından plajın kıyı kesiminde temizlik yaptırmak için kiralanan iş makinesinin operatörüne, koruma altındaki deniz çayırlarını sökmesi nedeniyle 774 bin lira ceza verildi.

        Narlı Mahallesi'nde 29 ve 30 Haziran'da gerçekleşen plaj temizliği sırasında deniz çayırlarının söküldüğü iddiasıyla görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından çalışmalarını tamamladı.

        Kepçeyi kiralayan ev sahipleriyle görüşen ekipler, sahadaki tespitlerinin ardından rapor ve tutanaklarını hazırladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, iş makinesiyle deniz çayırlarını söken operatör Tarık E'ye, Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları da kapsayan 20. maddesinin "k" bendi gereğince 774 bin lira ceza uygulandı.

        Deniz çayırlarını kıyıdan söktüren ev sahipleri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

        - Soruşturma başlatılmıştı

        Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran 7 ev sahibi hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

        Valiliğin talimatıyla sürdürülen soruşturma kapsamında sahilde inceleme yapan ekipler, kepçe tutarak deniz çayırlarını söktüren ev sahipleriyle görüşüp tutanak hazırlamıştı. Deniz çayırlarından haberdar olmadıklarını, bölgede uyarıcı tabela da bulunmadığını iddia eden ev sahipleri, görevlilere ayaklarının zarar gördüğünü, bu sebeple denizin bir kısmında temizlik yaptırdıklarını anlatmıştı.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da deniz çayırlarının korunan türler arasında yer aldığını, bunların sökülmesiyle içlerinde yaşayan ve yine koruma altında bulunan pinalar dahil sayısız deniz canlısına zarar verildiğini belirterek, duruma tepki göstermişi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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