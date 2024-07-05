Balıkesir'de hafif ticari aracın kamyona ve otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Pelin Kaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şoförler Nejdet Irak ve Mehmet Şeker ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savrulan araç, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Şeker idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi.

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