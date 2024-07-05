Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Avunduk Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan dumanların görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli tarafından kısa sürede müdahale edildi.
2 noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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