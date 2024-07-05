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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:32
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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Avunduk Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

        Ormanlık alandan dumanların görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Alevlere 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli tarafından kısa sürede müdahale edildi.

        2 noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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