Balıkesir'de Sındırgı ve Altıeylül ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı

Yangınlar, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 54 personelle yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Altıeylül'ün Konakpınar Mahallesi kırsalı ile Sındırgı'nın Ulus Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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