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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:15
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlüyü Cezaevi Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrolü sırasında yakaladı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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