Balıkesir'de kaybolan adam 60 saat sonra bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsalda kaybolan 43 yaşındaki adam, 60 saat süren bir çalışmanın neticesinde sağ olarak bulundu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde ikamet eden F.Ö'nün (43) isimli kişinin 1 Temmuz 2024 Pazartesi saat 11.45 sıralarında kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 9 jandarma asayiş timi, 1 termal dron unsuru, 1 iz takip köpek unsuru ve AFAD su altı arama ekipleri, 1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı arama ekibi, 3 JASAT unsuru, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi ile köy halkı ile yapılan aramalar sonucu kaybolan adam, Kepsut İlçesi Gökköy Mahallesi ormanlık alan içerisinden Gökköy Mahallesi istikametine giderken bitkin bir vaziyette bulundu.