Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde, A.A. (66) idaresindeki 10 VL 527 plakalı traktör, Beygirağılı mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.A'nın cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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