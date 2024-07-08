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        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:32
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        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde, A.A. (66) idaresindeki 10 VL 527 plakalı traktör, Beygirağılı mevkisinde devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.A'nın cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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