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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 46 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:47
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 46 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 37 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 46 şüpheliye ait ev ve eklentileri ve kullandıkları araçlara operasyon yapıldı.

        Operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 350 adet sentetik uyuşturucu hap, 179 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 48 gram kubar esrar, 43 gram bozai, 15 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 33 adet fişek ve 2 adet dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 46 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 224 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 224 şüpheli yakalandı.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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