GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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