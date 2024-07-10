GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dursunbey ilçesi Beyce Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Saat 11.39'da ihbar edilen yangın, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 4 uçak, 2 dozer, 33 araç ve 60 personelle yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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