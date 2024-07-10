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        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:30
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        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi Deprem Evleri Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

        Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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