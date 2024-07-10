Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi Deprem Evleri Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
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