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        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:34
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        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Altıeylül ilçesi Akarsu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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