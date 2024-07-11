Ayvalık'ta "İçme Suyu Terfi Hattı Projesi" hayata geçiriliyor

–Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük sıkıntıların biri olan su kesintisi için önemli bir adım olan ‘Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu, ilk kaynak kesim işlemi yapıldı.

Ekonomik ömrünü yitirmesi ve vatandaşların mülkiyetlerinde kalmaması sebebi ile sık sık arızalar meydana gelen hat, çalışmaların tamamlanmasıyla sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek. Proje kapsamında 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek.