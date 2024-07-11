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        Aşırı sıcaktan etkilenen hayvanlar Manyas Gölünde serinliyorlar

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Balıkesir'in Manyas ilçesinde strese giren süt inekleri Manyas Gölünde serinliyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:17
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        Aşırı sıcaktan etkilenen hayvanlar Manyas Gölünde serinliyorlar
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        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Balıkesir'in Manyas ilçesinde strese giren süt inekleri Manyas Gölünde serinliyorlar.

        Sıcak bir yazın yaşandığı ve hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyrettiği Manyas ilçesinde süt inekleri Manyas Gölünde serinleyerek burada ki sazlar ve çevresindeki otlarla besleniyorlar.

        Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş "Aşırı sıcaklar insanları olumsuz etkilediği gibi büyük, küçükbaş ve sokak hayvanlarımızı, özellikle süt ineklerini aşırı etkiliyor ve süt verimlerini düşürüyor. Bu nedenle besicilerimizden imkanları olanlar Manyas Gölünde serinletirken, imkanı olamyanlar da farklı metotlarla serinletiyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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