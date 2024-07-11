Aşırı sıcaktan etkilenen hayvanlar Manyas Gölünde serinliyorlar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Balıkesir'in Manyas ilçesinde strese giren süt inekleri Manyas Gölünde serinliyorlar.

Sıcak bir yazın yaşandığı ve hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyrettiği Manyas ilçesinde süt inekleri Manyas Gölünde serinleyerek burada ki sazlar ve çevresindeki otlarla besleniyorlar.

Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş "Aşırı sıcaklar insanları olumsuz etkilediği gibi büyük, küçükbaş ve sokak hayvanlarımızı, özellikle süt ineklerini aşırı etkiliyor ve süt verimlerini düşürüyor. Bu nedenle besicilerimizden imkanları olanlar Manyas Gölünde serinletirken, imkanı olamyanlar da farklı metotlarla serinletiyorlar."