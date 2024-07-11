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        Sanayi esnafının geleneksel hale getirdiği hayır etkinliğinin 15'incisi yapıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 17 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 15'incisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:55
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        Sanayi esnafının geleneksel hale getirdiği hayır etkinliğinin 15'incisi yapıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 17 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 15'incisi yapıldı.

        Sanayi esnafları tarafından 15 yıldır düzenli bir şekilde yapılarak geleneksel hale getirilen hayır etkinliği bu yıl 15'inci kez düzenlendi.

        Küçük sanayi sitesinde düzenlenen hayır etkinliği her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşti.

        Sanayi esnafları bir araya gelerek imece usulüyle aldıkları malzemelerle yaptıkları nohut, pilav ve ayran ile hayırlarını gerçekleştirdiler.

        Dualarla başlayan etkinlik hakkında açıklama yapan sanayi sitesi esnaflarından Mustafa Olcay, bu etkinliğin sanayi esnafları arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

        Olcay, "Biz bunu geleneksel olarak burada esnaf arkadaşlarla başlattık. Bu sene 15'incisini yapıyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıl aksaklık oldu. Burada birlik beraberlik içinde herkes kazana bir tuz atıyor." dedi.

        Olcay bu etkinlik sayesinde esnaflar arasında birlik beraberliğin olduğunu belirterek herkesin göremediklerini burada görme şansı bulduğunu söyledi.

        Bu yılki hayır etkinliği yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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