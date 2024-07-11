Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Tatilini Erdek Askeri Kamp bölgesinde geçiren emekli albayın eşi olduğu öğrenilen B.Ş.'den dünden beri haber alınamaması ve kadının en son denize girdiğinin görülmesi üzerine denizde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden başlattığı arama çalışmalarına, 911 Arama Kurtarma Bandırma ve Erdek ekipleri de destek veriyor.