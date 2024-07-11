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        Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:58
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        Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Tatilini Erdek Askeri Kamp bölgesinde geçiren emekli albayın eşi olduğu öğrenilen B.Ş.'den dünden beri haber alınamaması ve kadının en son denize girdiğinin görülmesi üzerine denizde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden başlattığı arama çalışmalarına, 911 Arama Kurtarma Bandırma ve Erdek ekipleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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