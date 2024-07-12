Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Suçtan elde edildiği düşünülen 30 bin 650 liraya da el konuldu.

Polisin 46 şüpheliyi yakalandığı operasyonlarda 200 gram sentetik uyuşturucu, 200'den fazla sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından 8-11 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 46 zanlı gözaltına alındı.

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