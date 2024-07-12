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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından 8-11 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 46 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:06
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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından 8-11 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 46 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde 8-11 Temmuz'da 34 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

        Polisin 46 şüpheliyi yakalandığı operasyonlarda 200 gram sentetik uyuşturucu, 200'den fazla sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Suçtan elde edildiği düşünülen 30 bin 650 liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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