Balıkesir'de denizde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

İncelemede, cesedin, tatilini geçirmek üzere geldiği Erdek Askeri Kamp Bölgesi'nde 10 Temmuz'da denize giren ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı için arama çalışması başlatılan emekli öğretmen Banu Şafak T'ye (55) ait olduğu belirlendi.

Erdek-Bandırma kara yolu güzergahındaki Edincik sahilinde bir kadın cesedi olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve arama kurtarma çalışması başlatılan kadının cesedi bulundu.

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