Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasında karar

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'ye 24 yıl hapis cezası verildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ö. ile babası Orhan Ö, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman, bazı dernek ve siyasi parti temsilcileri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bulunduğu cezaevinden tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, olaydan önce evine gelen sanık Orhan Ö'nün, Sultan D'nin evini kastederek, "Eve bir hamle olmayacak, ne olacaksa o kapının önünde olacak. Aslan gibi evlat yetiştirdim, oğlum her zamanda arkamda." gibi ifadeler kullandığını anlattı.

Orhan Ö. ise tanığın yalan söylediğini ileri sürdü.

Maktulün annesi Zuhal Akman, sanık ve oğlunun beyanlarının her aşamada çeliştiğini vurgulayarak, "Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre'lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Baba Erol Akman da olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Anneler Günü'nde annesinin doğum gününü kutlamak isteyen bir çocuğun yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

Baba Akman, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Ata Emre Akman'ın annesi ve babasının konuşmaları sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.