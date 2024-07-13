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        Midilli Adası'na gitmek isteyen tatilciler Ayvalık'ta yoğunluk oluşturdu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:54
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        Midilli Adası'na gitmek isteyen tatilciler Ayvalık'ta yoğunluk oluşturdu
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

        15 Temmuz Pazartesi'yi de kapsayan 3 günlük tatili Midilli'de geçirmek isteyenler feribotlarla adanın yolunu tuttu. Ayvalık ile Midilli arasında 4 firmaya ait feribotlar, günde karşılıklı 4'er sefer düzenliyor. 3 günlük süreçte yaklaşık 5 bin kişinin Midilli'ye geçiş yapması öngörülüyor.

        Ayvalık'taki bir seyahat acentesinin yetkilisi Nevzat Turhan, 15 Temmuz'u da kapsayan 3 günlük tatil dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Kapıda vize uygulamasıyla Midilli'ye talebin arttığını belirten Turhan, 3 günlük süreçte yoğunluğun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

        Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot işletmeciliği yapan bir firmanın sahibi Ali Jale ise, tatil nedeniyle ciddi bir yoğunluğun olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizim kendi firmamıza ait gemide 1000 kişi karşıya geçecek. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da 4-5 bin kişinin Midilli'ye geçmesini bekliyorum. Yunan adalarına son zamanlarda ciddi bir talep var. Kapıda vize uygulaması da bu talepte bir etken. Biz bu talepten memnunuz." diye konuştu.

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