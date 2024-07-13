Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Altıeylül, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7 ev, 1 iş yeri ve 1 tarlaya operasyon gerçekleştirdi.

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