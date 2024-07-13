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        Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:04
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Altıeylül, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7 ev, 1 iş yeri ve 1 tarlaya operasyon gerçekleştirdi.

        Jandarmanın 9 şüpheliyi yakaladığı operasyonlarda 105 kök Hint keneviri, 14 sentetik uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 ruhsatsız av tüfeği, 32 av tüfeği fişeği, 40 bandrolsüz sigara, 13 elektronik sigara, 11 elektronik sigara dolum likidi, 8 bandrolsüz puro ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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