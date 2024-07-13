Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Altıeylül, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7 ev, 1 iş yeri ve 1 tarlaya operasyon gerçekleştirdi.
Jandarmanın 9 şüpheliyi yakaladığı operasyonlarda 105 kök Hint keneviri, 14 sentetik uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 ruhsatsız av tüfeği, 32 av tüfeği fişeği, 40 bandrolsüz sigara, 13 elektronik sigara, 11 elektronik sigara dolum likidi, 8 bandrolsüz puro ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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