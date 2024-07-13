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        Balıkesir'de kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadın 32 saat sonra bulundu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, 32 saatlik arama çalışmaları sonunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:23
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        Balıkesir'de kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadın 32 saat sonra bulundu
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, 32 saatlik arama çalışmaları sonunda bulundu.

        İlçesine bağlı kırsal Çayır Mahallesi'nde önceki gün kayıp ihbarı verilen zihinsel engelli S.K. (54), AFAD, jandarma ve kurtarma ekiplerinin 32 saatlik arama çalışması sonucu Sıpara mevkisinde bitkin halde bulundu.

        S.K, sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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