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        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürü Veske, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı oldu

        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Erdinç Veske, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:19
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        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürü Veske, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı oldu
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        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Erdinç Veske, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı oldu.

        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde 3 yıl önce göreve başlayan Veske, müdürlüğü döneminde enstitüde tarım, su ve hayvancılık alanında çalışmalar yapıldı.

        Veske, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM ) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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