Ayvalık'ta prina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, prina fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, prina fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tellikavak mevkiindeki bir prina fabrikasındaki kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.
Yangının çıktığı alanda bulunan prinaların tutuşması sonucu büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
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