Gömeç'te çıkan ot yangını söndürüldü

Yangında, inşaat malzemeleri satan bir firmanın deposunda bulunan malzemelerin de zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler, zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Karaağaç Mahallesi E-87 karayolu kenarındaki otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.